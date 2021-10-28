MSB: ABD ile F-35 ihtilafı için yapılan toplantıdan müzakerelere devam kararı çıktı

Yazan:
Alaturka Online
-

Milli Savunma Bakanlığı, son dönemde Ankara-Washington hattında gerilime sebep olan F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara’da bir toplantı yapıldığını açıkladı. Toplantıda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 09:03 – 28 Ekim 2021 Güncellenme: 09:10 – 28 Ekim 2021

MSB: ABD ile F-35 ihtilafı için yapılan toplantıdan müzakerelere devam kararı çıktı

Milli Savunma Bakanlığı bugün dikkat çeken bir açıklama yaptı… Bakanlık, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesiyle ilgili olarak bir toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ankara’da düzenlenen toplantı sonunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı da kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın almasına karşı çıkan ABD, bu sisteminin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara’yı uyarmıştı.

Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı. Türkiye ve Rusya, 2.5 milyar dolarlık S-400 anlaşmasını 2017’de imzalamış, Haziran 2019’da da hava savunma sistemleri Türkiye’ye nakledilmişti.

Financial Times'tan Erdoğan yorumu: Acı bir tat bıraktı İlginizi Çekebilir Financial Times’tan Erdoğan yorumu: Acı bir tat bıraktı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?