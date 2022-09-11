MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuşlar Harun Yıldırım ve Savaş Borlu şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.

“BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR”

MSB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

* Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.”

BAKAN AKAR’DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehitler için taziye mesajı paylaştı. Bakanlığın Twitter’daki hesabından paylaşılan mesajda, Akar “Kahraman silah arkadaşlarımız, 11 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

NİĞDE’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Uzman Çavuş Savaş Borlu’nun şehadet haberi, memleketi Niğde’nin Değirmenli beldesi Yukarı Mahallesi’ndeki ailesine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Borlu’nun babaevinin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

MERSİN’DE ŞEHİT ACISI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım’ın şehadet haberi, memleketi Mersin’in Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Yıldırım’ın acı haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen şehit Yıldırım’ın babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

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