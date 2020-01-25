MSB açıkladı: Mehmetçik dokuz nakliye uçağıyla yardıma koştu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesine ihtiyaç duyulan malzemelerin ulaştırılması için dokuz nakliye uçağı ile 10 görev icra edildiğini açıkladı

AFAD Başkanlığı ise bölgeye, 144 TIR ile 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk edildiğini duyurdu.

Türk Kızılay da bölgeye 202 personel, 29 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 656 yatak, bin 563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kg un ve 3 bin 200 adet gıda kolisi gönderdi.