MSB başvuru sonuçları için heyecan dorukta… MSB sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

MSB sürekli işçi alımı sonuçları için işaret edilen günler geldi. Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 1072 sürekli işçi alımı için başvuruları duyurmuştu ve birkaç gün önce başvurular tamamlandı, peki sonuçlar nasıl sorgulanacak?

MSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

MSB işçi alımı sonuçları aşağıdaki link üzerinden açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten kontrol edilebilir olacak.

MSB PERSONEL ALIMI SORGU EKRANI

BELGE KONTROLÜ YAPILACAK

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.