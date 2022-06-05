MSB duyurdu: 16 terörist etkisiz hale getirildi

Yazan:
Alaturka Online
-

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG’li teröristin, düzenlenen operasyonla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Yayınlanma:

MSB duyurdu: 16 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.”

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi İlginizi Çekebilir MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?