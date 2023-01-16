MSB duyurdu! 5 terörist öldü, 2 PKK’lı teslim oldu

MSB’den yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi” denildi. Bakanlık 2 PKK’lının da teslim olduğunu belirtti.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK’lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Zap teröristler için çıkmaz sokaktır, tek çare Türk adaletine teslim olmaktır! Pençe Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK’lı terörist ‘teslim ol’ çağrılarına olumlu yanıt vererek Mehmetçiklerimize teslim oldu” ifadesi kullanıldı.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan MSB, “Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.