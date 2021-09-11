MSB duyurdu: Saldırıda bir asker daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, dün terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı’nın tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Bakanlık, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, arama-tarama faaliyeti sonrası yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir ve Komando Onbaşı Mücahit Sınırtepe’nin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

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