MSB gece saat 02.00’da açıkladı: Ateşkesten hemen önce…

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece saat 00.00’da yürürlüğe giren geçici ateşkes öncesi Bahar Kalkanı Harekatı’nda Esad rejimine ait 2 top, 2 ÇNRA’nın imha edildiğini ve 21 Suriye askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından gece 02.00’de yapılan açıklamada rejimin, askerlerimize saldırısı sonrası SİHA ile hedeflerinin vurulduğu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

* Bahar Kalkanı Harekâtı’nda 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16:00 civarında icra edilen atışlarla rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

2 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

MSB dün, Esad rejiminin saldırısında Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara ile Sözleşmeli Er Enes Kaya’nın şehit olduğunu ve 3 Mehmetçiğin yaralandığı şu ifadelerle duyurmuştu:

* Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

* Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir.

ATEŞKES KARARI

Gerilimin hızla tırmandığı İdlib’le ilgili Dün Moskova’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yaklaşık altı saat süren toplantıdan geçici ateşkes kararı çıkmıştı.

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