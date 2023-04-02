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2 Nisan 2023
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MSB, sınır hattındaki teknoloji yoğunluklu güvenlik önlemlerini paylaştı

Alaturka Online
Alaturka Online

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkili tedbirlerinin alındığı sınırlarda kahraman Mehmetçiğin, “hudut namustur” anlayışıyla her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz görev yaptığı belirtildi.
Açıklamada, hudut güvenliğine yönelik şunlar kaydedildi:

“Sınır fiziki güvenlik sistemi çalışmaları kapsamında, hudutlarımızda insan yoğunluklu güvenlik sistemleri yerine dünya standartlarında olan teknoloji yoğunluklu sistemler kullanılmaktadır. Mehmetçiğimizin azim ve kararlılığının yanı sıra hudutlarımızdaki ileri seviye tedbirler, her türlü terörist faaliyeti ve kaçakçılığı engelleyerek yurt içindeki vatandaşlarımızın huzur ve güvenine katkı sağlamaktadır. Hudutlarımızdaki mücadelemiz etkin ve caydırıcı şekilde devam etmektedir.”

Açıklamayla birlikte paylaşılan videoda, Türkiye’nin güney ve doğu sınır hattındaki güvenlik önlemlerine ilişkin görüntülere yer verildi. (AA)

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