MSB: Terör örgütü üs bölgelerimize saldırdı, 4 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünün, Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgelerine eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları yaptığı belirtildi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı.

* Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor.