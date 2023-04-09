MSB, Türkiye’nin en büyük savaş gemisi “TCG Anadolu”nun fotoğraflarını paylaştı

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “TCG Anadolu hazır. Deniz Kuvvetlerimiz hazır.” ifadeleri kullanıldı.
Fotoğraflardaki geminin üzerinde, Bayraktar TB3 SİHA ve Kızılelma ile helikopterler de yer aldı. (AA)
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “TCG Anadolu hazır. Deniz Kuvvetlerimiz hazır.” ifadeleri kullanıldı.
Fotoğraflardaki geminin üzerinde, Bayraktar TB3 SİHA ve Kızılelma ile helikopterler de yer aldı. (AA)
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