MSB’den Afganistan açıklaması: Tahliyeler tamamlandı

Yazan:
Alaturka Online
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Afganistan ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.

Yayınlanma: 21:27 – 27 Ağustos 2021

MSB’den Afganistan açıklaması: Tahliyeler tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı Afganistan’daki Türk askerlerinin tahliyelerinin dün ve bugün gerçekleştirilen uçuşların ardından tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize ‘ülkenize hoş geldiniz’ diyoruz” denildi.

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