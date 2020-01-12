MSB’den ateşkes açıklaması: Yakından takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada dört gün önce İstanbul’da icra edilen Türkiye ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanları Zirvesinde, Libya ve İdlib’te ateşkes ilan edilmesi kararının alındığı ve taraflara ateşkes çağrısı yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Libya ve İdlib´te 12 Ocak 2020 saat 00:01´den itibaren ateşkes uygulaması başlamıştır. Her iki bölgede uygulamaya konulan ateşkes, saldırıları durdurarak, can kayıpları ile göç akımlarını önlemek, hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak suretiyle istikrar ve barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır. Her iki bölgede ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlenmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir.” (DHA)