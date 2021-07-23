MSB’den batan tekneyle ilgili açıklama: 8 kişiye ulaşılamadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kerpe Adası’nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG GELİBOLU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerinin olay yerine intikal ettiğini belirtmiş ve bölgenin ‘arama kurtarma sahası’ ilan edilerek çalışma başlatmıştı.

Yapılan açıklamada “Denizcilere ilanlar yayınlanarak sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edilmiştir. Hâlihazırda Deniz Kuvvetlerimize ait 2 fırkateyn ve 1 deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen arama-kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir” denilmişti.

8 KİŞİYE ULAŞILAMADI

MSB, yaptığı son açıklamada ise çalışmaların tamamlandığını duyurarak, 8 kişiye ulaşılamadığını bildirdi.

MSB’nin açıklamasında “Girit’in güneydoğusunda batan göçmen gemisini arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Deniz Kuvvetlerimize ait 2 fırkateyn ve 1 deniz karakol uçağının katıldığı arama-kurtarma çalışmalarında 45 göçmenden 37’si kurtarılırken, 8 kişiye ise ulaşılamadı” ifadeleri kullanıldı.

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