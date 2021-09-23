MSB’den ‘beş general’ açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) generallerin emekliliklerini istedikleri yönündeki tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 5 generalin istifa ettiği iddialarına yönelik Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından açıklama geldi…

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* TSK’da görev yapan her bir personelin, bu kutsal görevi seçmesi kadar emekli talebinde bulunması da en doğal hakkıdır.

* 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile Ocak-Şubat veya Temmuz-Ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir.

* Bu kapsamda emeklilik dilekçelerinin alınması işlemi 31 Ağustos 2021’de tamamlanmıştır.

* Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir.

* Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerinin olağan dışı bir işlem gibi göstererek TSK’nda bir sıkıntı varmış gibi vermek, sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak; iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK’nı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir.

* Asılsız haberlerle hakları ihlal edilen personelimizin gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır.

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