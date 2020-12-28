MSB'den Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan asker için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) – Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalarak şehit düşen asker için başsağlığı mesajı yayımlandı.

MSB'nin mesajında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında, çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de çığ altında kaldığı hatırlatıldı. Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Yoğun arama-kurtarma çalışmaları sonucunda çığ altında kalan diğer personelimizin naaşına ulaşıldı. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."