MSB’den ilk açıklama: Birliklerimiz etkilendi

Saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem en az 10 kentte yıkıma yol açtı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

– Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

– TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD’ın talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır.