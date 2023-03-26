MSB’den personel alımı… Sayı belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin etkilediği Hatay’daki faaliyetlerini sürdürüyor.

Reyhanlı’daki 4’üncü Hudut Tabur Komutanlığında inceleme ve denetlemesinin ardından Bakan Akar başkanlığında, sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla telekonferans toplantısı yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine de vurgu yaptı.

SUBAY, ASTSUBAY, İŞÇİ, MEMUR

Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarının devam ettiğini, subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Akar, şöyle konuştu:

“Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan’da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmalar başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde, ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.”