MSB’den Şam yönetimine çok sert uyarı!

Milli Savunma Bakanlığı’nda ‘İdlib’ başlıklı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Şam yönetimine sert uyarılarda bulundu.

Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Önceliğimiz saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması. Bu yönde gerekli tedbirleri alıyoruz almaya devam edeceğiz.

*Bölgedeki çatışmaların durdurulması ve gözlem noktalarımızın emniyetinin sağlanması noktasında takviyeler yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri verilen her türlü görevi emir verildiğinde idlibte de yerine getirmeye hazırdır. Emir verildiğinde de bu güce sahiptir ve gereğini yapar.

*Toplam 3 gözlem noktası rejim kontrolündeki bölgede bulunuyor. 7 numaralı gözlem noktası da rejim kontrolündeki topraklarda kaldı. Ancak gözlem noktalarında ikmal faaliyeti ve personel değişimi kesintisiz devam ediyor. Gözlem noktaları yapılabilecek herhangi bir saldırıya karşılık verecek kapasitede.

*Rus unsurların karargah ve komutanı arasında iletişim, koordinasyon var.