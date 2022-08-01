MSB’den Ukrayna’dan yola çıkan tahıl gemisi ile ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan’a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı’ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı geminin seyrine devam ettiğini duyurdu. Ukrayna’dan tahıl taşıyan ilk gemi olan Razoni’nin 5-6 gün içinde Lübnan’ın Tripoli Limanı’na varması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Lübnan’a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı’ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı gemi seyrine devam ediyor. Geminin intikali ve seyri Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip ediliyor.

* Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar da merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Halihazırda Ukrayna’nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor.

5-6 GÜN İÇİNDE LÜBNAN’A VARMASI BEKLENİYOR

Ukrayna tahılını taşıyan Sierra Leone bayraklı Razoni isimli kuru yük gemisi, Lübnan’ın Tripoli Limanı’na gitmek üzere Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan yola çıktı. 26 bin ton mısır taşıyan geminin 2 Ağustos’ta İstanbul’da denetime girmesi, 5-6 Ağustos’ta ise Trablus’a varması bekleniyor.

Geminin kaptanı Mohamad Abdoh yaptığı açıklamada, “Ben ve ekibim gemiyi yükleyip eve döneceğimiz için çok mutluyuz. Geçişimizin tehlikesiz olacağını ümit ediyoruz. Devletlere ve anlaşmaya inanmamamız için bir sebebimiz yok. Bu güzel. Ukraynalılara inanıyorum ve her şeyin en iyisini diliyorum. 5-6 gün içinde boşaltım noktasına varacağımızı ümit ediyorum” dedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna’daki İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Saviano Abreu ise, Ukrayna tahılının sevkiyatının büyük insani öneme sahip olduğunu aktararak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu girişimi destekledikleri için anlaşmaya katılan ülkelerin yönetimlerine teşekkürlerini dile getirdi.

Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından Ukrayna’nın Çornomorsk, Yuzhne ve Odessa limanlarında tahıl ihracatına yönelik çalışmalar başlatılmıştı. (İHA)

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