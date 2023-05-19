65.9 F
Los Angeles
19 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemMSB’den Yunanistan’ın “Pontus” iddialarına tepki

MSB’den Yunanistan’ın “Pontus” iddialarına tepki

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

MSB’den Yunanistan’ın “Pontus” iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İddiaların “asılsız” olarak nitelendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

* Yunanistan makamlarının ‘Pontus’ iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Zira her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir. Yunan siyasetçilerinin tarihi hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan söylemlerinin tamamı, Yunan halkını kandırmaya yönelik yalandır, ibretliktir.

* Türk milletinin geçmişinde yüz kızartıcı bir gerçeklik arayanlar, kendilerini aldatmaktan başka bir sonuç elde edemezler.

* 100 yıl öncesine ilişkin hayaller kuranlar, öncelikle aynaya bakmalıdır. Bu açıdan Yunan siyasiler, tebaası olduğu Osmanlı Devleti’ne isyan ettiği süreçte Tripoliçe’de ve 1919-1922 yılları arasında Anadolu’yu işgal girişiminde atalarının kan donduran mezalimleriyle yüzleşmeli, aynı şekilde Anadolu’da ne işleri olduğunun cevabını vermelidir.

* Sonuç olarak kirli tarihlerindeki mezalim ve katliamları görmek istemeyenler, bunu örtmek için giriştikleri kirli algı oyunlarından bir sonuç elde edemeyecek, tarih önündeki sorumluluklarından asla kurtulamayacaklardır. (AA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,494BeğenenlerBeğen
16,157TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,685TakipçilerTakip Et
31,400AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States