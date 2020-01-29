MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Maden Tetik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay hattı haritasından hangi bölgelerden fay hattının geçtiği kolayca görülebiliyor. Son günlerde yaşanan depremler nedeniyle vatandaşlar da deprem fay hattı sorgulamasını ve “Evimin altından fay hattı geçiyor mu?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte MTA fay hattı sorgulama ekranı ve detaylı açıklamalar.

MTA FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

FAY NEDİR

Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.

Diri Fay: Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir. Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel sekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.

EVİNİZİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? İŞTE ADIM ADIM FAY HATTI SORGULAMA

Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek için MTA resmi internet sitesi üzerinde yer alan uygulamaya aşağıda verdiğimiz link aracılığıyla giriş yapınız. Ardından faylar butonuna tıklayarak Türkiye üzerinden geçen bütün fayları görüntüleyebilirsiniz. Evinizin konumunu belirleyin, evinizin ardından fay hattı geçip geçmediğini kolayca öğrenebilirsiniz.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

AFAD fay hattı sorgulama ekranına ise e-Devlet girişi yaparak ulaşılabiliyor. E-Devlet girişi yaptıktan sonra önünüze gelen ekranın sol üst kısmında bulunan arama bölümüne adresinizi yazarak evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulayabilirsiniz.

FAY TÜRLERİ

Dogrultu Atımlı Fay

Bu tür fay düzlemleri, yeryüzünde 90 dereceye yakın dik bir konumda olan ve yerin içine doğru hafifçe eğimlenen yalnızca yatay atımın oluşturduğu yanal atımlı faylardır. Bu faylar, atımlarina öre sağ ya da sol yönlü olabilirler. Kuzey Anadolu Fayı, sağ; Doğu Anadolu Fayi ise sol yönlü doğrultu atımlı faylardir.

Normal Atımlı Fay

Bu tür faylarda fay düzleminin bir tarafindaki blok yükselirken diger tarafındaki düşerek uzaklaşır. Burada hareket yine göreceli olarak gelişmektedir. Bir başka değişle, bir blok yükselirken diğeri yerinde durabilir yada bir taraf yerinde dururken diğer taraf düşebilir. Örneğin; 1970 Gediz ve 1995 Dinar depremi ile ilgili faylar bu türden normal atımlı faylardır.

Ters Atımlı Fay

Bu tür faylar da düşey atımlı faylar olup, yalnizca fay düzlemi boyunca hareket eğim yönüne göre ters yönde olmakta ve bloklar birbirine göre yaklaşmaktadır. Örneğin; 1975 Lice depremi ile ilgili faylar ters atımlı faylardır.

Verev (Oblik) Atımlı Fay

Fay düzlemi boyunca ortaya çıkan hareketin hem düşey hem de yatay yönde olduğu faylardır.

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