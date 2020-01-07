MTV ne kadar oldu? İşte 2020 MTV ödeme ekranı…

2020 yılı ile birlikte MTV tutarları de değişti. Zamlı MTV ödemelerini yapmak isteyenler için internet üzerinden birçok ödeme yöntemi bulunuyor. Ayrıca vatandaşlar ödemelerini tahsile yetkili vergi dairelerinden de yapabilirler.

MTV ÖDEME YÖNTEMLERİ

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

– Ayrıca e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün

MTV NE KADAR OLDU?