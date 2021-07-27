MTV ödeme son gün ne zaman? MTV ödeme nasıl yapılır?

Aracın özelliklerine göre değişkenlik gösteren MTV ödeme tutarı, bankalar ya da Gelirler İdaresi Başkanlığı üzerinden yatırılabiliyor. Otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa MTV ödemesi gerekiyor.

MTV ÖDEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Temmuz ayı MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2021 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

MTV NASIL ÖDENİR?

– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– MTV’yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün