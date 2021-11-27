MTV ödemeleri için büyük zam! MTV hesaplama 2022 tablosu…

Yeni yıla sayılı günler kala 2022 öncesin zamlar gelmeye başladı. Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Eğer yüzde 36,20’lik yeniden değerleme oranı onaylanırsa, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2022 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için bin 51 liradan bin 431 liraya çıkacak.

Aracın özelliklerine göre değişkenlik gösteren MTV, 2022 yılı ile birlikte zamlanacak. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36,20 oranında artacak.

2022 MTV NE KADAR OLACAK?

Eğer yüzde 36,20’lik yeniden değerleme oranı onaylanırsa, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2022 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için bin 51 liradan bin 431 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 – 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, bin 830 liradan 2 bin 492 liraya, 1601 – 1800 cc arasında olanlar için 3 bin 234 liradan 4 bin 400 liraya, 1801 – 2000 cc arasında olanlar için 5 bin 95 liradan 6 bin 939 liraya ve 2001 – 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 640 liradan 10 bin 405 liraya yükselecek.

MTV NASIL ÖDENİR?

Araç sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen MTV, Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor.

– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– MTV’yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün