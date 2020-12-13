MTV zam oranı belli oldu: MTV 2021 yılında ne kadar olacak?

Yeni yıla girmeden zamlar gelmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yeniden Değerleme Oranını (YDO) açıkladı. Buna göre ekim ayı itibariyle 12 aylık Yurt İçi Üretici Fiyatlarının ortalaması yüzde 9.11 olarak belirlendi. Bu da Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin de aralarında bulunduğu birçok vergi ve ceza kalemini etkiliyor.

MTV ZAM ORANI BELLİ OLDU

* Yılda 2 taksitle tahsil edilen MTV, ocak ve temmuz aylarında ödeniyor. 2021 yılı itibariyle MTV’lerde yüzde 9.11 oranında artış gerçekleşecek.

* Türkiye’de en çok tercih edilen araçların vergi değişimlerine baktığımızda ise 2018 yılından sonra trafiğe çıkmış, motor hacmi 1.3 litrenin altında olan ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 TL’nin altında bir araca sahipseniz yıllık MTV’niz bin 51 TL olarak ödenecek.

* Yaşı 1-3 aralığında olup, motor hacmi 1300cc ila 1600cc arasında olan ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 TL’yi aşmayan özelliklerde bir otomobile sahipseniz de yıllık bin 831 TL ödeyeceksiniz.

* Yine bu grupta olup sadece vergisiz fiyatı 56 bin 519 TL ile 99 bin 72 TL aralığında olan araçların MTV’si ise yıllık 2014 TL olacak.

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