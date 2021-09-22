Mu varyantı belirtileri neler? Mu varyantı PCR testinden kaçabiliyor

Mu varyantı belirtileri arasında diğer varyant virüslerde olduğu gibi ateş yüksekliği, öksürük nöbetler, koku ve tat alma süreçlerinde bozukluklar gözleniyor. Mu varyantı uzmanlar arasında endişe yaratırken, geçirdiği mutasyonlar ile aşılara daha dayanıklı hale gelebilme ihtimali taşıyor.

Corona virüs salgınında tüm dünya endişe altında korunmaya çalışırken, mutasyon geçiren virüs tehlikeyi daha da arttırıyor. Mu varyantı, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de geçtiğimiz günlerde ilk kez görüldü. Mu varyantı hakkında Bakan Koca, “Mu varyantı 2 vaka var açıklamasında bulunmuştu.

MU VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Mu varyantının, yeni bir semptom veya belirti ile gündeme gelmediğini belirten Prof. Dr. Oğuztürk, “Mu varyantı yapılan az sayıdaki çalışmaların sonuçlarına göre çok farklı şikayetler ve semptomlar oluşturmadığı şeklinde açıklamalar var. Mu varyantında da yine diğer varyant virüslerde olduğu gibi ateş yüksekliği, öksürük nöbetler, koku ve tat alma süreçlerinde bozukluklardan bahsediliyor. Yani şunu net olarak söyleyebiliriz ki Mu varyantında da belli klinik belirtiler ve semptomlar var ama kesinlikle yeni bir virüsün farklı bir şikayetleri şeklinde ortaya çıkmamış durumda” diye konuştu.

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MU VARYANTI BAKAN KOCA AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle;

*Vatandaşımız özellikle varyantlar noktasında tedirgin olmamalı. Çünkü varyantlarla ilgili de koruyucu tedbirlerin bir farklılığı yok. Yani varyantlara karşı da bizim aşı olmamız gerekiyor.

*Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maskemizi ihmal etmemiz gerekiyor, mesafe noktasında hassasiyetimizi korumamız gerekiyor.

*Bizim açımızdan, bilimsel açıdan özellikle varyantların varlığı, nasıl tedbir alınması gerektiği önemli. Toplumda yüzde 90’ın üzerinde delta varyantı var. Toplum ağırlıklı olarak delta varyantı taşıyor.

*Mu varyantı 2 vaka var. Bunlar İstanbul’da ve ayakta takip ediliyor. Ağır bir vaka olduğu söyleniyor ancak bizim takip ettiğimiz vatandaşlarımızda bu durum söz konusu değil.

MU VARYANTI NERELERDE GÖRÜLDÜ?

İlk olarak Kolombiya’da tespit edilen ve Güney Amerika ve Avrupa’da da kayıtlara geçen varyant ile ilgili olarak, “Bu varyantın geçirdiği mutasyonlar virüsün aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Fakat Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor” açıklaması yapıldı.

Mu varyantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaklaşık 2 gün önce Mu varyantı adında yeni bir varyant virüs bildirimi yapıldı. Aslında bu virüs ilk defa Ocak 2021 tarihinde Kolombiya’da saptanıyor ve daha sonra Güney Amerika’nın birçok ülkesinde bu varyantın görüldüğü ifade ediliyor. Kesin olan şu ki 40’ın üzerinde belki de daha fazla ülkede şuan bu virüs dolaşmaya devam ediyor. Netice itibarıyla şuan hem Güney Amerika ülkelerinde hem de Avrupa’nın İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerinde bir şekilde hastalık oluşturmaya başlamış durumda” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye’de iki kişide Mu varyantı tespit edildi” dedi.

“AŞIYA DAYANIKLI OLABİLİR”

Dünya Sağlık Örgütü, “aşıya dayanıklı” hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını da açıklamıştı.

İlk olarak Kolombiya’da tespit edilen ve Güney Amerika ve Avrupa’da da kayıtlara geçen varyant ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü, “Bu varyantın geçirdiği mutasyonlar virüsün aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Fakat Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor” açıklamasını yapmıştı.

DSÖ’NÜN RADARINDAKİ 5’İNCİ VARYANT

DSÖ’nün bilgi notunda, “İlk olarak Ocak 2021’de Kolombiya’da tespit edilen ve farklı yerlerde de görülen Mu varyantı Güney Amerika’da ve Avrupa’da da büyük salgınlara sebep oldu. Mu varyantının küresel olarak yayılma hızı yavaş olsa da Kolombiya ve Ekvador’da yayılma hızı artıyor. Güney Amerika’daki Mu varyantanın hastalık oluşum incelemesi, Delta varyantının yayılmasıyla birlikte izlenecektir” denildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi açıklamalarına göre Alfa, Beta, Gamma, Delta varyantıyla birlikte Mu varyantı da kurumun yakından izlediği varyantlar oldu. Şu an resmi verilere göre Alfa varyantı 193 ülkede, Beta varyantı 141 ülkede, Gamma varyantı 91 ülkede ve Delta varyantı 170 ülkede tespit edildi.

MU VARYANTI HAKKINDA BİLGİLER

Dünya genelinde devam eden coronavirüs pandemisiyle ortaya çıkan Mu varyantı ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’de vaka sayısının 20 binler üzerinde seyrettiği bugünlerde Mu varyantının etkileri merak ediliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, henüz çok yeni olan bu varyantla ilgili şu bilgileri verdi:

YAYILMAYA BAŞLADI

Coronavirüs pandemisinde ikinci yılı doldurduğumuz bugünlerde tüm dünyada hızlanan aşılama oranlarına rağmen henüz salgın istenilen seviyede kontrol altına alınamadı. Virüsün doğası gereği sıkça mutasyona uğraması, nüfusun fazla olduğu ülkelerde etkin aşılama politikasının uygulanamaması ve ülkeler arası sınır kontrollerinin etkin olamaması bu kontrolsüzlüğün başlıca sebeplerini oluşturuyor.

Son 3 aydır Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi’nin (CDC) yakından takip ettiği 5 önemli mutasyon mevcut. Bugünlerde tüm dünyada baskın olan ve yayılım göstererek varyant oluşturan Delta/Delta Plus mutasyonları mevcut iken, yakından takip edilen Kolombiya’da yaygınlaşmaya başlayan B.1.621 suşu (Mu varyant) İspanya, Hollanda ve Danimarka’da görülmeye başladı. DSÖ, “Bu varyantın geçirdiği mutasyonlar virüsü aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Fakat Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

KAS AĞRISI VE HALSİZLİĞE DİKKAT

Mu varyantı geçtiğimiz günlerde 2 vaka ile Türkiye’de de saptandı. Olası riskli varyant olarak önümüzdeki günlerde sahada yayılacak gibi duruyor. Mu varyantın sıklıkla Beta varyanta benzediğini, daha silik semptomlarla başlayıp tat-koku kaybının eşlik ettiği, halsizlik, yaygın eklem ve kas ağrısı görüldüğü bir klinik ile seyrettiğini görüyoruz.

COVİD SONRASI TEPKİLER ÖNEMLİ

Bu yeni varyantların diğer suşlardan en önemli farkı geç reaksiyona (hastalığın karantina süreci bittikten sonraki süreç) sık rastlanmasıdır. Yani hastalar iyileştiklerini düşündükleri 14’üncü günden sonra çok sayıda farklı kinik ile ağır hastalığa geri dönüş olabiliyor. Bu sebeple Covid sonrası takipler yeni dönemde ilk 3 ay boyunca yapılmalıdır.