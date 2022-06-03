Mücella Yapıcı’dan mesaj: Velev ki sürtüğüz ama bilin ki Gezi kadar haklı ve dürüstüz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Silivri ve Bakırköy’deki Gezi tutuklularını ziyaret etti. Özel’in aktardığına göre Mücella Yapıcı, “Velev ki çürüğüz, velev ki sürtüğüz. Ama biliniz ki Gezi kadar haklı ve dürüstüz” dedi.

Fırat FISTIK

Gezi tutuklularının bugünkü ziyaretçisi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel idi. Özel, ziyaretlerinin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu öncesinde bir açıklama yaptı. Özel, şunları söyledi:

*Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret ettim. Sabahleyin de Can Atalay’ı, Tayfun Kahraman’ı, Osman Kavala’yı, Selçuk Kozağaçlı’yı ve Hakan Altınay’ı ziyaret etmiştim.

*Hepsi ilk gün girdikleri gibi onurlarıyla, gururlarıyla, kendilerine dışarıdan gösterilen yüksek dayanışma duygularına minnetleriyle verilen bu haksız kararlara rağmen dirençle cezaevinde kalmaya devam ediyorlar.

*Dışarıya sevgi, minnet duygularını, onuru ve gurur aktarmamızı istediler. Selam söylememizi istediler. Mücella Yapıcı, hepsi adına genel bir değerlendirme yaptı.

*Gezi’nin yıl dönümünde, cumhurbaşkanı tarafından ağzına alındığı ve milyonlara hakaret ettiği o kelimeleri duyduğunda, bu kelimelerin siyasette kullanılıyor olmasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

“MOR BOYALARLA GİTTİK, O KÜFÜRLERİ SİLDİK”

*Mücella Yapıcı şunu ifade etti: ‘Ben Gezi boyunca kadın dayanışması olarak ellerimize mor boyalar alarak, Gezi’de elbette çok çeşitli gruplar vardı. O günün başbakanı, bugünün cumhurbaşkanına küfürler de yazıldı.

*Biz kadınlar, mor boyalarla gittik o küfürleri sildik. O mor boyaları, lekeleri hala unutmuyorum ama o dönüp hepimize birden sürtük diyorsa, milyonlara küfür ederek siyaset çıkarmayı düşünüyorsa kendisine, bu ülkeye çok yazık.’ Bu ortak açıklamayı, cumhurbaşkanının annesine yazılmış küfürleri mor boyalarla silmiş. Gezi kadınları adına bunu reddettiklerini, ayıpladığını ifade etti.

MÜCELLA YAPICI’DAN REZERV ALAN UYARISI

*Kendi el yazılarıyla çizimler yaptı. Geçen hafta devlet ormanı olan arazinin (Kemer Country) rezerv alan ilan edildiğini söyledi ve dedi ki, ‘Farkında mısınız devletin ormanının içinde olan bir yeri Demirören’e verdiler. Demirören burayı ipotek göstererek Ziraat Bankası‘ndan kredi aldı.

*İmar değişikliğine açtığımız dava sonucu istediği gibi olmamıştı. Şimdi orayı rezerv alan ilan ederek, İBB’nin yetkisinden çıkarıyorlar, plan yapma yetkisini bakanlığa çekiyorlar. Şimdi Demirören lehine bir plan değişikliği yapacaklar.’ Bunun farkında mısınız diye Mücella Yapıcı uyardı.

*’Galatasaray Adası’nın da içinde olduğu tüm Marmara Denizi’ni özel koruma çevre alanı ilan ederek, içindeki bütün adaları da ve boğazın iskelelerini de içine alarak, oradaki plan yapmada da Adalar ve diğer belediyeleri bypass ettiler. Şimdi de Galatasaray Adası gibi tartışmalı planı yapma yetkisi sadece bakanlıkta…’ dedi.

“VELEV Kİ ÇÜRÜĞÜZ”

*”Galiba kenti sevmenin, mücadele etmenin yaş sınırı tanımadığını Mücella Yapıcı göstermişti ama şimdi cezaevi duvarlarıyla da sınırlanamayacağını söylüyor. Kendisi Recep Tayyip Erdoğan‘a cevap vermek istedi, genel değerlendirmenin dışında.

*Benim adıma şunu söyleyin dedi: “Velev ki çürüğüz, velev ki sürtüğüz. Ama bilin ki Gezi kadar haklı ve dürüstüz. Aklen Gezi kadar özgürüz. Gezi onurumuzdur ve senden daha düzgünüz Erdoğan.”

*Ziyaretlerimizin ana konusu Akın Gürlek’in atanmasıydı. Gürlek ki hemen hemen hepsinin almış olduğu cezalara parmağı değmiş, suçu olmuş kişidir. Akın Gürlek ki alt sınırdan uzaklaşıp en üst sınırdan ceza vermiş birisidir.

*Akın Gürlek ki Anayasa Mahkemesini tanımadığını ilan etmiş birisidir. Akın Gürlek ki en üst mahkemenin makamına kendisi saygı duymayan birisidir. Yargının böyle birinden arınmış olmasını herkes olumlu karşılıyor. Siyaset kurumuna dahil olmasını herkes itiraf düzeyinde görüyor.

“MİLLETVEKİLİ ZIRHINA BÜRÜNMESİNİ BEKLİYORUZ”

*Bir hukuk katilinden kurtulduk ama Kılıçdaroğlu, ‘Bürokratlar talimatla suç işlemeyin’ demişti. Yine ‘Onlar kendilerini kurtarır siz kalırsınız’. Sözlere cevap veremeyip hareketleri ve eylemleriyle yanıt veriyor Erdoğan. ‘Merak etmeyin benim için suç işleyenlere sahip çıkıyorum’ diyor. Önümüzdeki günlerde milletvekili zırhına bürünmesi, yargılanamaz şekilde kendisini güvence altına almasını bekliyoruz.

*Bir kez daha Silivri ve Bakırköy’deki arkadaşlarımıza dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Bu ülke Gezi ruhuyla tüm sıkıntılarından sıyrılacak. Çünkü Gezi ayrıştıran değil birleştiren. Gezi, azarlayan, bağırıp çağıran birisine gençlerin had bildirmesiydi. Bu sefer tüm gençlerin, ülkesini seven herkesin Gezi ruhuyla ülkesine sahip çıkacağına güveniyoruz.

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