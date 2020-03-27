Mücevher İhracatçıları Birliği, AVM'ler konusunda uyardı

İSTANBUL (AA) – Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, "Devletin ve perakendecinin gövdesini taşın altına koyduğu küresel kriz döneminde, başta yabancı sermayeli zincir alışveriş merkezi grupları olmak üzere bazı AVM'ler kira geliri kaygısıyla kapılarını kapatmayarak fırsatçılık yapmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kamar yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye'nin içinden geçtiği koronavirüsle mücadele günlerinden yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs salgını kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı"nı anımsatan Kamar, şunları kaydetti:

"Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Kuyumcular Odası olarak iç pazarda mücevhercilik mesleğini icra eden üyelerimiz adına, küresel salgının etkilerinin yoğun olarak hissedildiği şu zor dönemde, özellikle perakende sektörüne verilen ekonomik destekten dolayı hükümetimize teşekkürü bir borç biliyoruz.

Devletin ve perakendecinin gövdesini taşın altına koyduğu küresel kriz döneminde, başta yabancı sermayeli zincir alışveriş merkezi grupları olmak üzere bazı AVM'ler kira geliri kaygısıyla kapılarını kapatmayarak fırsatçılık yapmaya çalışıyor. Öte yandan aynı yurt dışı merkezli gruplar, kendi ülkelerindeki AVM'leri hiç tereddüt etmeden derhal kapatırken, Türkiye'deki operasyonlarını gelir kaybetmemek için açık tutmaya çalışması tam bir yaman çelişkidir."

Perakende sektörünün tüm değer zincirinin aynı gemide olduğunu aktaran Kamar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu henüz fark edemeyen AVM grupları, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak için kepenk indiren perakendecinin teminat mektuplarına yenileme talep edecek kadar bencil ve ticari ahlaktan uzak tutumlar sergileyebiliyor.

Hükümetimizden, böylesi zamanlarda basiretsiz kararlar alan fırsatçılara göz açtırmamasını bir kez daha rica ediyoruz. Menfaatleri bitene kadar değil, yürekleri yetene kadar yanımızda olanlar, gerçek dostlarımızdır. İstikrar kalkanı ekonomik paketi açıklanır açıklanmaz perakendecilerin yanında yer alan ve zor zamanlarında desteklerini esirgemeyen alışveriş merkezlerine teşekkür ediyoruz."