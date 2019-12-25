Mucize Doktor 16. yeni bölüm 2. fragmanı: Ali için yeni duygularla tanışıyor! Aşk, kıskançlık…

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan’ın yer aldığı Mucize Doktor’un yeni bölüm 2. fragmanı izleyiciyi heyecanlandırdı. Aşk duygusunu yoğun yaşayan Ali içini Başhekim Adil’e döküyor. Ayrıca Mucize Doktor 16. yeni bölüm 2. fragmanında Ali ayrıca Nazlı’yı kıskanıyor.

MUCİZE DOKTOR 16. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Ali Vefa kalp ağrısı çekiyor. #MucizeDoktor‘un yeni fragmanı burada! https://t.co/yHuBF8bYp2 — Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) 24 Aralık 2019

MUCİZE DOKTOR 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ali’nin sadece arkadaşın olduğuna emin misin Nazlı? #MucizeDoktor‘un yeni bölüm fragmanı yayında! https://t.co/ejI3TGHnP8 — Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) 19 Aralık 2019

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir.