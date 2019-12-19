Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 15. son bölüm izle

Mucize Doktor 15. son bölümü FOX TV’de yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ali Vefa büyük bir sınavdan başarıyla geçiyor, Ali’nin zorlukları aşmasında Nazlı ve Ferman hoca önemli bir rol oynuyor. Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Mucize Doktor 15. son bölüm izleme linki…

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Kıvılcım bir balo düzenler. Hastaneye yatırım yapan birçok kişinin yer aldığı balo için herkes süslenir. Ali, Nazlı’ya baloya katılacağına dair söz vermiştir. Ancak ağabeyinin verdiği neşteri kaybedince panikler ve baloya gitmekten son anda vazgeçer.

MUCİZE DOKTOR 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MUCİZE DOKTOR 15. SON BÖLÜM İZLE

Nazlı kırmızı elbisesiyle göz kamaştırır. Ali’nin gelmeyeceğini öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Doktor Ela’nın konuşmaları Ali’yi etkiler ve önemli bir adım atar. İlk kez smokin giyer ve baloya katılır.

Her şey yolunda giderken Kıvılcım’ın Ali Vefa’yı konuşma yapmak için sahneye davet etmesi ve ışıkların birden Ali’ye çevrilmesi sonucu, Mucize Doktor panikler ve kendini tuvalete kilitler. Tüm ekip ne yapsa da Ali’yi dışarı çıkmaya ikna edemez.

Nazlı, Ali’ye yardım edebilmek için Ferman Hocayı arar. Ferman ile Nazlı el ele verip Ali’yi sakinleştirecek şeyi yani neşteri bulur.

Kıvılcım, Ali’yi sahneye çıkarmakta kararlıdır. Ali’yi zorla tuvaletten çıkartır. Ali Vefa, tüm gözler üzerindeyken sahneye doğru ağır adımlarla ilerler. O sırada Ferman imdadına yetişir. Neşteri Ali’ye verir ve ona cesaret aşılamayı da ihmal etmez.

Ali, yürekleri ısıtan bir konuşma yapar. Ardından Nazlı ile birbirlerine dokunmadan dans ederler.