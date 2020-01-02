Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı geldi! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

Yayınlandığı ilk günden beri seyircinin kalbinde taht kuran Mucize Doktor dizisi her Perşembe akşamı yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan’ın yer aldığı dizi bu hafta yeni bölüm yerine ‘özel bölümü’ ile ekrana gelecek. Peki Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…