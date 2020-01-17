Mucize Doktor 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Betüş hastaneden kaçıyor

FOX ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan ve sevilerek izlenen Mucize Doktor dizisinde heyecanlı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizinin son bölümünde Sonunda ikizler vakasında bütün çareler tükenir ve ekip korkunç bir seçimle karşı karşıya gelir: Bir kardeşin yaşaması için diğerinin ölmesi gerekir. Ama hangisi? Kim bu ölümcül kararı verebilir? Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Mucize Doktor 19. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

MUCİZE DOKTOR 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE

MUCİZE DOKTOR 18. BÖLÜM ÖZETİ

Ali, Nazlı’yla geçirdikleri lunapark gecesini Ferman’la paylaşmak ister ama Ferman, Ali’nin teklifsiz samimiyetinden rahatsız olur; bir de üstüne asistanları kaytarırken yakalayınca herkesi sınav yapmaya karar verir. Diğer tarafta daha yeni ayrılmış yapışık ikizlerin durumu süratle kötüye gitmektedir. Asistanlar bir yandan Ferman’ın sınavına hazırlanır bir yandan ikizlerin durumuna çözüm bulmaya çalışırken Cerrahi Bölüm’ün maskotu, sekiz yaşındaki Betüş, hastaneye belki yirminci yatışını yapar. Ali’yle aralarında çabucak bir yakınlık doğar ve Ali onun ameliyatını bizzat yapmak ister. Ama önce Ferman’ın onun için özellikle zorlaştırdığı sınavı geçmelidir. Sonunda ikizler vakasında bütün çareler tükenir ve ekip korkunç bir seçimle karşı karşıya gelir: Bir kardeşin yaşaması için diğerinin ölmesi gerekir. Ama hangisi? Kim bu ölümcül kararı verebilir?