Mucize Doktor 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 18. son bölüm izle

FOX ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan ve sevilerek izlenen Mucize Doktor dizisinde heyecanlı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sonunda ikizler vakasında bütün çareler tükenir ve ekip korkunç bir seçimle karşı karşıya gelir: Bir kardeşin yaşaması için diğerinin ölmesi gerekir. Ama hangisi? Kim bu ölümcül kararı verebilir? İşte Mucize Doktor 19. yeni bölüm fragmanı hakkındaki bilgiler ve son bölüm izleme ekranı.

MUCİZE DOKTOR 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Heyecan dolu dizi bu akşam 18. bölümüyle ekranlara geldi. Mucize Doktor dizisinin 19. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü geldiği anda sayfamızdan görebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR 18. BÖLÜM ÖZETİ

Ali, Nazlı’yla geçirdikleri lunapark gecesini Ferman’la paylaşmak ister ama Ferman, Ali’nin teklifsiz samimiyetinden rahatsız olur; bir de üstüne asistanları kaytarırken yakalayınca herkesi sınav yapmaya karar verir. Diğer tarafta daha yeni ayrılmış yapışık ikizlerin durumu süratle kötüye gitmektedir. Asistanlar bir yandan Ferman’ın sınavına hazırlanır bir yandan ikizlerin durumuna çözüm bulmaya çalışırken Cerrahi Bölüm’ün maskotu, sekiz yaşındaki Betüş, hastaneye belki yirminci yatışını yapar. Ali’yle aralarında çabucak bir yakınlık doğar ve Ali onun ameliyatını bizzat yapmak ister. Ama önce Ferman’ın onun için özellikle zorlaştırdığı sınavı geçmelidir. Sonunda ikizler vakasında bütün çareler tükenir ve ekip korkunç bir seçimle karşı karşıya gelir: Bir kardeşin yaşaması için diğerinin ölmesi gerekir. Ama hangisi? Kim bu ölümcül kararı verebilir?

MUCİZE DOKTOR KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.