Mucize Doktor 2. Bölüm Özeti:
İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler. Mucize Doktor Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin: https://bit.ly/2k2MEqN Mucize Doktor Ailesine katılmak için: https://bit.ly/3aNV2QE Oyuncular:
Taner Ölmez
Onur Tuna
Sinem Ünsal
Hazal Türesan
Özge Özder
Murat Aygen
Fırat Altunmeşe
Hayal Köseoğlu
Bihter Dinçel
Korhan Herduran Ve
Reha Özcan #MucizeDoktor #MfYapım #GoodDoctor
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