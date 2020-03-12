



Mucize Doktor 2. Bölüm Özeti:

İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler. Mucize Doktor Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin: https://bit.ly/2k2MEqN Mucize Doktor Ailesine katılmak için: https://bit.ly/3aNV2QE Oyuncular:

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Hazal Türesan

Özge Özder

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Korhan Herduran Ve

Reha Özcan #MucizeDoktor #MfYapım #GoodDoctor