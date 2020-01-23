Mucize Doktor 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 19. son bölüm izle

Mucize Doktor dizisinin bu akşam 19. bölümü izleyiciyle buluştu. Dizinin son bölümünde ağır yaralanmış halde acile gelen adamın sakat kalmasını önleyecek bir prosedür araştırılmaktadır. Mucize Doktor 20. yeni bölüm fragmanı da az önce yayınlandı. İşte son bölüm izleme sayfası ve diziden bilgiler.

FOX ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan ve sevilerek izlenen Mucize Doktor’un bu akşam 19. bölümü yayınlandı. Doktor Ferman, acile gelen adamın sakat kalmaması için asistanlar arasında çözüm için yarış başlatmıştır. İşte Mucize Doktor 20. yeni bölüm fragmanı ve dizinin son bölümü izleme ekranı.

Mucize Doktor 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Dikkat! Berhayat Hastanesi’nde kırmızı alarm var… #MucizeDoktor‘un yeni bölüm fragmanı yayında! https://t.co/Shic72JCeF — Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) January 23, 2020

MUCİZE DOKTOR 29. SON BÖLÜM İZLE

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 19. BÖLÜM ÖZETİ

Bir sır yüzünden Betüş’ün ameliyatı yapılamaz ve Adil kurul toplamak zorunda kalır. Bu sırada acile kahramanlık yapmaya çalışırken ağır yaralanmış bir adam gelir. Ama adamın sakat kalmasını önleyecek bir prosedür henüz icat edilmemiştir. Ferman yine de vazgeçmez ve asistanlar arasında bir yarış başlatır.

Diğer tarafta Ali’nin birinden hoşlandığını öğrenen Betüş onu sevdiğine açılması konusunda sıkıştırır. Sonunda bütün gerçekler ortaya çıkar ve Betüş hastaneden kaçar.