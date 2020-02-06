Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı geldi! Mucize Doktor 21. son bölüm izle

Mucize Doktor dizisinin 21. bölümü bu akşam ekranlara geldi ve yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde Doktor Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. İşte Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı

FOX ekranlarında her perşembe yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Mucize Doktor dizisinin bu akşam 21. bölümü yayınlandı. Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran “Mucize Doktor” dizisinin son bölümünde; Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken, salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. İşte Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

MUCİZE DOKTOR 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ali’nin ihtiyacı olan flört taktikleri için hepimiz sendeyiz Ferman! #MucizeDoktor‘un yeni bölüm fragmanı yayında. https://t.co/8w75MGwroL — Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) February 6, 2020

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 21. SON BÖLÜM İZLE

MUCİZE DOKTOR 21. BÖLÜM ÖZETİ

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…