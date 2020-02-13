Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Mucize Doktor 22. son bölüm izle)

Mucize Doktor 22. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Nazlı ve Ali arkadaş kalmaya karar verirler ama bu hiç de göründüğü kadar kolay değildir. İkili, bir de üstüne, bir hastanın tedavisinde fikir ayrılığına düşünce işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Peki Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor son bölüm izleme sayfası.

FOX ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan dizisnin bu hafta 22. bölümü takipçileriyle buluştu. Mucize Doktor’un son bölümünde; Demir’in kanser hastası babası hastaneye yatışını yapar. Ama beklenmedik komplikasyonlar ameliyatı imkansız kılar. Ve Kıvılcım hastanede dengeleri alt üst edecek hamlesini yapar. İşte Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

MUCİZE DOKTOR 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 22. BÖLÜM İZLE

MUCİZE DOKTOR 22. BÖLÜM ÖZETİ

22. BÖLÜM ÖZETİ

Nazlı ve Ali arkadaş kalmaya karar verirler ama bu hiç de göründüğü kadar kolay değildir. İkili, bir de üstüne, bir hastanın tedavisinde fikir ayrılığına düşünce işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Diğer tarafta Demir’in kanser hastası babası hastaneye yatışını yapar. Ama beklenmedik komplikasyonlar ameliyatı imkansız kılar. Ve Kıvılcım hastanede dengeleri alt üst edecek hamlesini yapar.

21. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…