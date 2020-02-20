Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 23. son bölüm izle!

Mucize Doktor dizisi bu akşam 23. bölümüyle ekranlara geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Mucize Doktor’un son bölümünde; Bir ilişkiyi nasıl yürüteceklerini bir türlü çözemeyen Nazlı ve Ali, kemoterapide tanışmış, birbirlerine deli gibi aşık iki liseli gencin bakımını üstlenir ve onların aşkında kendilerine dair bir şeyler bulurlar. İşte Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

FOX ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisi bu hafta 23. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde, Ameliyatında anestezi kullanılmasına izin vermeyen bir hasta Tanju ve Demir’e akla karayı seçtirir. Ve Kıvılcım’ın planı sonunda ilk meyvelerini verir. İşte Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

MUCİZE DOKTOR 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Siz şimdi birliktesiniz ve biz çok mutluyuz! #MucizeDoktor‘un yeni bölüm fragmanı yayında. https://t.co/l4uczWtbyX — Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) February 20, 2020

MUZİDE DOKTOR SON BÖLÜM FRAGMANI

MUZİDE DOKTOR 23. SON BÖLÜM İZLE

MUZİDE DOKTOR 23. BÖLÜM ÖZETİ

Beliz’in Ferman’a sürpriz bir doğum günü hazırladığı haberi bütün hastaneyi tatlı bir kaosa boğar. Bir ilişkiyi nasıl yürüteceklerini bir türlü çözemeyen Nazlı ve Ali, kemoterapide tanışmış, birbirlerine deli gibi aşık iki liseli gencin bakımını üstlenir ve onların aşkında kendilerine dair bir şeyler bulurlar.

Diğer tarafta ameliyatında anestezi kullanılmasına izin vermeyen bir hasta Tanju ve Demir’e akla karayı seçtirir. Ve Kıvılcım’ın planı sonunda ilk meyvelerini verir.