



Mucize Doktor 25. Bölüm Özeti:

Kıvılcım’la savaşmaya karar veren Beliz, yeni kliniği tekrar açıp bir de üstüne cerrahi bölüme yeni bir

asistan alınca kılıçlar yeni baştan çekilir ve bu sefer kavga iki kişinin kovulmasına kadar varır. Öte

yandan yeni asistan Damla herkesin dilindedir ama kimse bu hırs küpü kıza nasıl yaklaşacağını pek

bilememektedir. Ve Ali, bir hastaya söylememesi gereken bir şey söyleyince kendini tekrar Tanju’nun

hedefinde bulur. Mucize Doktor Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin: https://bit.ly/2k2MEqN Mucize Doktor Ailesine katılmak için: https://bit.ly/3aNV2QE Oyuncular:

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Hazal Türesan

Özge Özder

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Korhan Herduran Ve

Reha Özcan #MucizeDoktor #MfYapım #mucizedoktor #GoodDoctor