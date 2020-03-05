Mucize Doktor 25. Bölüm Özeti:
Kıvılcım’la savaşmaya karar veren Beliz, yeni kliniği tekrar açıp bir de üstüne cerrahi bölüme yeni bir
asistan alınca kılıçlar yeni baştan çekilir ve bu sefer kavga iki kişinin kovulmasına kadar varır. Öte
yandan yeni asistan Damla herkesin dilindedir ama kimse bu hırs küpü kıza nasıl yaklaşacağını pek
bilememektedir. Ve Ali, bir hastaya söylememesi gereken bir şey söyleyince kendini tekrar Tanju’nun
hedefinde bulur. Mucize Doktor Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin: https://bit.ly/2k2MEqN Mucize Doktor Ailesine katılmak için: https://bit.ly/3aNV2QE Oyuncular:
Taner Ölmez
Onur Tuna
Sinem Ünsal
Hazal Türesan
Özge Özder
Murat Aygen
Fırat Altunmeşe
Hayal Köseoğlu
Bihter Dinçel
Korhan Herduran Ve
Reha Özcan #MucizeDoktor #MfYapım #mucizedoktor #GoodDoctor
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