Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Mucize Doktor 25. son bölüm izle)

Mucize Doktor dizisinin 25. bölümü bu akşam yayınlandı. Yayınlandığı günden beri büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Kıvılcım’la savaşmaya karar veren Beliz, yeni kliniği tekrar açıp bir de üstüne cerrahi bölüme yeni bir asistan alınca kılıçlar yeni baştan çekilir ve bu sefer kavga iki kişinin kovulmasına kadar varır. İşte Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

FOX ekranlarında her perşembe akşamı yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Mucize Doktor dizisinin 25. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Mucize Doktor’un son bölümünde; Yeni asistan Damla herkesin dilindedir ama kimse bu hırs küpü kıza nasıl yaklaşacağını pek bilememektedir. Ve Ali, bir hastaya söylememesi gereken bir şey söyleyince kendini tekrar Tanju’nun hedefinde bulur. İşte Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı ve 25. son bölüm izleme ekranı.

MUCİZE DOKTOR 26 YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 25. SON BÖLÜM İZLE

MUCİZE DOKTOR 25. BÖLÜM ÖZETİ

Kıvılcım’la savaşmaya karar veren Beliz, yeni kliniği tekrar açıp bir de üstüne cerrahi bölüme yeni bir asistan alınca kılıçlar yeni baştan çekilir ve bu sefer kavga iki kişinin kovulmasına kadar varır. Öte yandan yeni asistan Damla herkesin dilindedir ama kimse bu hırs küpü kıza nasıl yaklaşacağını pek bilememektedir. Ve Ali, bir hastaya söylememesi gereken bir şey söyleyince kendini tekrar Tanju’nun hedefinde bulur.