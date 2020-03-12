Mucize Doktor 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Mucize Doktor 26. son bölüm izle)

Yayınlandığı günden itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Mucize Doktor dizisinin 26. bölümü bu akşam takipçileriyle buluştu. Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Ali ve Nazlı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Ama Ali bütün uyarılara rağmen vakasını kişiselleştirir ve kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır. İşte Mucize Doktor 27. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki.

MUCİZE DOKTOR 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor dizisinin 27. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızdaki linkten izlenebilecek.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 26. SON BÖLÜM İZLE

MUCİZE DOKTOR 26. BÖLÜM ÖZETİ

Ali – Nazlı ilişkisini öğrenen Tanju, bir de üstüne Ali hakkında bir şikâyet daha yapılınca, artık ipleri eline alır. Tanju, Ali’nin kafasını karıştıranın Nazlı’yla olan ilişkisi olduğunu öne sürer ve eğer Ali bir hata daha yaparsa hastane bu ilişkiyi onaylamayacaktır. Ali ve Nazlı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Ama Ali bütün uyarılara rağmen vakasını kişiselleştirir ve kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.