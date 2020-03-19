Mucize Doktor 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 27. son bölüm izle

Mucize Doktor dizisinin 17. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Son bölümde; Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla’yla çalışmak zorunda kalıyor. Peki son bölümün ardından Mucize Doktor 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni fragmana ve 27. bölüme dair detaylar…

Mucize Doktor dizisi son bölümde; Ali ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz. İşte Mucize Doktor son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanına dair merak edilenler…

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Bu sefer seni Tanju Hoca’nın elinden nasıl alacağız bilmiyoruz Ali. #MucizeDoktor‘un yeni bölüm fragmanı yayında! pic.twitter.com/ShIRi1Ry1P — Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) March 19, 2020

MUCİZE DOKTOR YENİ FRAGMAN İZLE

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali’nin yüzleşmesi gereken ciddi meseleler vardır. Ama Ali bunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz.

Diğer tarafta yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla’yla çalışmak zorundadır. Vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşir ve Ali babasıyla yüzleşir. Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır.