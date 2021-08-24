Çöken balkonun altında kalmaktan kurtuldular… 24 Ağustos 2021 FOX Ana Haber öne çıkan videoları yayında hemen izle! Son 24 saatte 232 can kaybı, 18 Bin 857 yeni vaka… 24 Ağustos 2021 FOX Ana Haber bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
Twitter: http://www.twitter.com/FOXhaber
Instagram: https://www.instagram.com/FOXhaber/
Podcast: https://anchor.fm/fox-haber #FOXHABER @FOXHABER
Anasayfa Alaturka Online Mucize kurtuluş kamerada… 24 Ağustos 2021 FOX Ana Haber