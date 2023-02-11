Mucizeler de sürüyor! Enkazdan çıkarılan çocukların istekleri gülümsetti

Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmaları 6. günde aralıksız sürüyor. Yıkılan binaların enkazından saatler sonra kurtarılanların haberleri, tüm Türkiye’ye büyük sevinç yaşattı.

Saat 18.00 itibarıyla, ilk depremin ardından geçen 117’nci ve 133’üncü saatler arasında en az 41 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi’nde bir enkazdan, Suriye uyruklu 34 yaşındaki Hasan isimli kişi, depremden 117 saat sonra sağ çıkarıldı.

6 YAŞINDAKİ HATİCE ÇIKARILDI

Adıyaman’da Kırpınar Mahallesi’ndeki bir binanın enkazında ekiplerce çalışma yapıldı. Yıkıntı altında bulunan Özlem Yılmaz (35) ile 6 yaşındaki kızı Hatice, yapılan çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Depremin 117’nci saatinde kurtarılan anne-kız, ABD’li bir doktorun ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı’nın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 25 yaşındaki Büşra Almusa’ya yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı. Almusa, depremden 119 saat sonra enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Enkazdan çıkınca 2 işaret parmağını havaya kaldırarak şükreden Almusa’nın Nizip Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfında tercümanlık yaptığı öğrenildi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yıkılan Palmiye Sitesi B Blok’ta çalışma yürüten ekipler, enkaz altında olan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş’ı depremden 119 saat sonra çıkardı.

50 YAŞINDAKİ FATMA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ta 120 saat enkaz altında kalan “Fatma” isimli 50 yaşındaki bir kadını kurtardı.

Hatay Antakya’da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, 75. Yıl Bulvarı’ndaki bir bina enkazından 74 yaşındaki Sabiha Güngören ve ismi öğrenilemeyen eşini enkazdan sağ çıkardı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı’ndaki enkazın altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 122 saat sonra sağ çıkarıldı.

Diyarbakır’da merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak’taki Sözel Apartmanı’nın enkazında kalan 55 yaşındaki Maşallah Çiçek, 122 saat sonra kurtarıldı.

2 YAŞINDAKİ ASYA UMUT OLDU

Hatay’ın Antakya ilçesinde Güneş Sokak’taki İbrahim Melis Apartmanı’nın enkazından ses alan ekipler, bölgedeki kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin çalışmasının ardından enkazda bulunan 2 yaşlarındaki “Asya” isimli kız çocuğu depremin 122’nci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yıkıntıların arasından ses geldiğini tespit eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu 83 yaşındaki Halime Gürbüz’ü 124,5 saat sonra kurtarmayı başardı.

Adıyaman Sümerevler Mahallesi Özer Apartmanı’nın enkazında çalışma yürüten ekipler, depremden 127 saat sonra 72 yaşındaki Kazım Kaya’yı kurtardı. Kaya, ambulansla hastaneye götürüldü.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yapılan çalışmada ekipler, koridor açarak isminin Arda Can Övün olduğu belirlenen 13 yaşındaki çocuğa ulaştı. Çocuk, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan depremin 128’inci saatinde çıkarıldı. Ekiplerin nasıl olduğunu sorması üzerine elini kaldıran Övün, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi.

UZMAN ÇAVUŞ VE EŞİ DE KURTULDU

Adıyaman Zeyd Caddesi’ndeki 8 katlı bir binanın enkazında çalışma yürüten jandarma ekipleri, 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Yürütülen çalışmayla Adıyaman Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Osman Gürbüz ile eşi Ümmü Gürbüz, enkazdan 128 saat sonra sağ çıkarıldı.

Adıyaman’da ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sitesi C Blok’un enkazından ses gelmesi üzerine yaptıkları çalışmada, yıkıntı altında bulunan Rümeysa isimli genç kızı, depremin 128’inci saatinde yaralı olarak çıkardı.

2 AYLIK BEBEK DUYGULANDIRDI

Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, yapılan çalışmayla 2 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’taki enkazlarda yaptıkları çalışmada, 128 saat enkaz altında kalan ve kardeş oldukları öğrenilen 8 yaşındaki “Tavilla” ve 13 yaşındaki “Hatice”yi kurtardı.

Hatay’ın Antakya ilçesi Emek Mahallesi 24. Sokak’ta yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler, 12 yaşındaki Suad ve 14 yaşındaki Sabah Habbaş kardeşler ile amcaları Muhammed Habbaş’a ulaşmayı başardı. Binanın enkazından 128 saat sonra kurtarılan amca ile iki kız yeğeni, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine kurulan sahra hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ekipler, Akar Apartmanı’nın enkazından ses gelmesi üzerine yaptıkları çalışma sonucu, yıkıntı altında bulunan biri çocuk 4 kişiyle iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından 4 kişi, depremin 129’uncu saatinde yaralı olarak çıkarıldı.

“YADİGAR’I DA KURTARIN”

Enkazdan çıkarılan küçük kız, “Yadigar” ismini verdiği elbisesinin de kurtarılmasını istedi

Adıyaman’da Yavuz Selim Mahallesi Mercan Sitesi enkazında çalışma yapan ekipler, yıkıntı altında bulunan 10 yaşında “Zeliha” isimli bir çocukla iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından çocuk, enkazdan depremin 128’inci saatinde yaralı olarak çıkarıldı. Kurtarma ekibinde yer alan Gölcük Donanma Komutanlığı personeli Ertuğrul Şaban Işık, 3 gündür kazı yaptıkları enkazda küçük kızın sesini duyduklarını, temasa geçtiklerinde Zeliha’nın kendilerine, “Abi beni kurtarın” diye seslendiğini belirterek, “Küçük kızı kurtarırken gardrobunda Yadigar ismini verdiği bir elbisesi varmış. Bizden onu da almamızı istedi. Bunu duyunca tabii duygusallaştık. Cihazları çalıştırırken ‘Kolonu keseceğiz korkma dedik’, o da bize ‘Abi kolumu kesmeyin’ dedi. Biz de korkmasın diye onu sakinleştirdik. Zeliha’yı gördükten sonra yarım saat içinde çıkardık. Kendisinde zarar yoktu.” dedi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Malik Ejder Mahallesi’nde yıkılan binada bir kişinin hayatta olduğunu belirleyen ekipler, yürütülen çalışma sonucu 6 yaşındaki Ayşe isimli kız çocuğunu enkazdan 129 saat sonra kurtardı.

ÇOK SUSADIĞINI SÖYLEDİ

Hatay Antakya’da, Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Gül Apartmanı’nın enkazında, Kore Cumhuriyeti’nden gelenlerin de bulunduğu ekiplerin çalışmalarıyla depremin 130’uncu saatinde 60’lı yaşlardaki Ümit Gülçiçek isimli kadın sağ çıkarıldı. Çankırı’dan gelen 112 Acil Servis personeli paramedik Salih Özen, “Teyzemize sağlık sorununun olup olmadığını sorduk. Daha sonra su ulaştırmaya çalıştık. Çok susadığını ve bize minnettar olduğunu söyledi. Yanında eşi var ama o vefat etmişti.” dedi.

Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’nde yıkılan 4 katlı Tuna Apartmanı’nın enkazından sesler duyulması üzerine kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Pazarcık merkezli ilk depremden 131 saat sonra kurtarılan İrem, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

“SARI KOLA” İSTEDİ

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi Kardelen Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, yıkıntı altında bulunan 5 yaşındaki Şengül Karabaş ile iletişim kurdu. Küçük çocuk, 12 saatlik çalışma sonucu depremin 132’inci saatinde enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra da enkazdan küçük kızın babası Sezai Karabaş çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye yatırılan baba Karabaş, kurtarma ekibine “Allah sizden razı olsun. Eşim de benden önce çıkmaya çalışmıştı ama yetişemedi galiba. Kapının orada olacaktı.” diye seslendi.

Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan çocuk, sağlık görevlilerinden “sarı kola” istedi, öpücük yolladı. Sağlık görevlisi “Beyaz kola istemiştik, şimdi sarı kola istiyoruz. Hemen Şengül’ün kolalarını hazırlayalım lütfen.” dedi. Küçük kız da “Bir sürü olsun.” diye ekledi. Sağlık görevlisinin, “Ama nasıl içeceksin bir sürü kolayı?” sorusuna Şengül, “İçeceğim.” karşılığını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda, Şengül’ün babasının da kurtarıldığını duyurdu. Bakan Koca, Şengül’ün sağlık görevlileriyle sohbetini, “132. saatte 5 yaşındaki kızımız Şengül’e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye’de enkaz altından çıkarılan kızımız, hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi.” ifadeleriyle paylaştı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde ekipler, depremden 132 saat sonra enkazdan bir kadını sağ olarak çıkardı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Bedrican Tektaş Apartmanı’nın enkazında görev yapan ekipler, göçük altından ses geldiğini tespit etti. Ekipler, Pazarcık merkezli ilk depremin 132’inci saatinde 33 yaşındaki radyoloji teknisyeni Adil Cemali’yi kurtardı.

İLK DEPREMDEN 133 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Hatay’ın Antakya ilçesinde Cebrail Mahallesi’ndeki bir apartmanın enkazında ekiplerin çalışmalarıyla depremin 133’üncü saatinde 2 yaşında olduğu belirtilen Aliye Dağlı adlı bebek, enkazdan çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çaldıran Caddesi Yıldızkent Apartmanı’nın enkazında ekipler, yıkıntı altında bulunan 24 yaşındaki Melisa Ülkü ile iletişim kurdu. Genç kadın 12 saatlik çalışma sonucu depremden 133 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Arama kurtarma ekipleri, kurtarma çalışmasını tamamlandıktan sonra mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi Çamlık Apartmanı’nın enkazında çalışma yapan ekipler, 63 yaşındaki Güler Güler’i 6 saatlik çalışmayla 133’üncü saatte çıkardı. Kurtarılmasına dakikalar kala ekiplerin Güler’e “Maşallah teyzem sana, az kaldı.” diye seslendikleri duyuldu.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde Kültür Sitesi arkasındaki bir enkazda çalışma yapan ekipler, dinlemede tespit ettikleri 3 kişiden ilk olarak Nehir Naz Narlı’yı depremden 133 saat sonra çıkardı. Çalışmalara devam eden ekipler, yaklaşık yarım saat sonra Nehir Naz’ın annesi Şule ve babası Derviş’e de ulaştı. Yaralı olarak kurtarılan anne ve baba, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı aileden 3 kişiyi kurtaran ekipler ve Narlı ailesinin yakınları, büyük sevinç yaşadı. (AA)