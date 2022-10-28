Müdüre ambulans uçak, vatandaşa ambulans bile yok

Samsun’da yürüyemeyen yaşlı adam hastaneye gitmek için önce evde bakım hizmetlerini ardından ambulansı aradı. İki kurumdan da araç gelmeyince kapalı kasa minibüsle hastaneye götürüldü. Yaşlı adamın yakınları Sağlık Bakanlığı’nın yurt dışına dahi uçak ambulans gönderdiğini hatırlatarak tepki gösterdi. Samsun Sağlık il Müdürü de geçen yıl ambulans uçakla Ankara’ya nakledilmişti.

İsmail AKDUMAN

Samsun’un İlkadım ilçesi Kadikafekale Mahallesi’nde ikamet eden ve böbreklerinden rahatsızlığı nedeniyle nefes darlığı yaşayan 75 yaşındaki Ali Alkan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki MR randevusuna gitmek için ambulansa ihtiyaç duydu.

Vücudunun bir kısmı felçli olması nedeniyle ayakta durmakta zorlanan yaşlı adamı, yakınları hastaneye götürmek için Evde Sağlık Hizmetlerini aradı.

İddialara göre, görevli saat 16.00’dan sonra hizmet vermediklerini söyledi. Bunun üzerine yaşlı adamın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ambulans istedi. 112 Acil Servisi ise olayın, acil durum olmadığını belirterek Evde Sağlık Hizmetleri’nden yardım alınmasını tavsiye etti.

KAPALI KASA MİNİBÜSLE HASTANEYE TAŞINDI

Çaresiz kalan Alkan’ın yakınları özel ambulans hizmeti veren bir şirketi arayarak durumlarını anlattı. Ancak, 800 lira ücret istemeleri üzerine özel ambulans çağırmaktan vazgeçti. Yaşlı adamın yakınları, son çare olarak kapalı kasa bir minibüs buldu. Minibüsün arkasına yatırılan yaşlı adam, hastaneye götürüldü.

Ali Alkan’ın yakınları ise yaşadıkları olay karşısında isyan ederek, “Yurt dışına özel ambulans uçak gönderen Sağlık Bakanlığı, şehir merkezindeki hastaya ambulans göndermedi” diyerek tepki gösterdi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da pandemi döneminde corona olduğu için tedavi olması için geçen yıl ambulans uçakla Ankara’ya sevk edilmişti.

AMBULANS TRAFİĞE KAPATILAN CADDEYE GİREMEDİ

Trabzon’da ise, AKP’li Büyükşehir Belediye tarafından otomatik dubalarla trafiğe kapatılan ve kentin en işlek caddelerinden biri olan Maraş Caddesi’nde bir vatandaş kalp krizi geçirdi. Çevredekiler 112 Acil Servisi arayarak ambulans istedi.

Kısa sürede olay yerine ulaşmak isteyen ambulans kapalı olan dubalardan caddeye giremedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri kalp krizi geçiren kişinin yanına yürüyerek gidip ilk müdahalesini yaptı. Ardından da çevredeki vatandaşların yardımıyla el sedyesine konulan kişi, yaklaşık 200 metre taşınarak ambulansa konuldu.

“ANAHTAR ÇÖP KAMYONLARINDA VAR AMBULANSLARDA YOK”

CHP Ortahisar Meclis Üyesi Cüneyt Zorlu, Maraş Caddesi trafiğe kapatılmak istendiği zaman belediye yetkililerini uyardığını belirterek, “Mecliste söyledik. Birçok kez dile getirdik. Ama dinletemedik. Bundan önce de 4 kez benzer olay yaşandı. Ambulans yine caddeye giremedi. Bu olayda da kalp krizi geçiren vatandaşımıza ambulans ulaşamadı. Bunun üzerine el sedyesine konularak yaklaşık 200 metre taşındı. Bu dubaları aşağıya indiren uzaktan kumanda çöp kamyonlarında, bankalara para getiren araçlarda var ama ambulanslarda yok. Böyle sorumsuzluk olamaz” diye konuştu.