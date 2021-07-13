Müezzin, caminin içinde çocuk dövdü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Yeniyurt Mahallesi Merkezi Camii müezzini Necmi G. (63) caminin içinde gürültü yaptığı gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Çocuğu olduğu yerden kaldırıp yere atan ve yerdeyken de tokatlar savurmaya devam eden müezzine tepki yağdı. Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından ilgili kurumlar harekete geçti.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Caminin içinde ses yaptığı gerekçesiyle küçük çocuğu darp eden Necmi G. (63) hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Müezzinin çocuğu dövme anları, cami içindeki bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi.

ALİ ERBAŞ: ŞİDDETE BAŞVURAN HİÇBİR DAVRANIŞ KABUL EDİLEMEZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Bazı medya mecralarında Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir camimizde yaşandığı iddia edilen görüntünün ardından ilgili birimlerimize konuya ilişkin ivedilikle soruşturma başlatılması talimatını verdim. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım.

* Camilerimizin süsü, çiçekleri ve neşesi olan çocuklarımızın İslam’ı, Rabbimizi, Peygamberimizi ve güzel ahlak gibi birçok iyi hasleti öğrenecekleri camilerimizde onların onurunu hiçe sayan, rencide eden ve şiddete başvuran hiçbir davranış kabul edilemez.

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