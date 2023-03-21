Müftülükten doğal afetlere ilginç çözüm: ‘Şehri Kur’an’la Zırhlamak’

Türkiye 6 Şubat depremleri ve Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinde ihmalleri tartışırken Konya’da şehri doğal afetlerden korumak için ilginç bir yönteme başvuruldu.

OTOBÜSLERE BİNDİRİLEN KÜÇÜK HAFIZLAR KUR’AN OKUDU

Şehirleri bela, musibet ve afetlerden korumak için başta Bosna Hersek uygulanan ‘Şehri Kur’an’la Zırhlama’ geleneği Konya İl Müftülüğü tarafından hayata geçirildi. Müftülük, şehri doğal afetlerden, korumak için hafızlıklarını yeni bitirmiş, 11-14 yaşlarındaki çocukları otobüs ve araçlara bindirerek, şehri çevreleyen yollarda Kur’an okuttu. Otobüsle şehri gezerek yapılan hatimlerin duası ise ilk teravih namazında yapılması planlanıyor.

“BECERİSİZLİKLERİNİZE KUR’AN’I ALET ETMEYİN”

Konya İl Müftülüğü’nün hayata geçirdiği uygulamaya ilişkin konuşan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, duruma tepki gösterdi. Yetkilileri doğal afetlere karşı bilimsel tedbir almaya davet eden Yokuş şunları söyledi:

* AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından ‘Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler’ diyerek beceriksizliklerini perdelemeye çalışmıştı. Ardından Urfa’da ise, yanlış kararlar, altyapıda hata ve ihmallerin ardından gelen selde 16 vatandaşımızı kaybettik. Öte yandan Konya’da ise birçok kamu kurumu ve onlarca yapı fay zonu üzerine inşa edildi. İktidar ise hala doğal afetlere karşı yeterli tedbiri almazken Konya İl Müftülüğü çareyi şehri Kur’an’la zırhlamakta bulmuş.

* Kendilerini bu dâhiyane çözüm için kutluyorum. Küçük hafız çocukları otobüslere doldurup, şehri gezdirerek doğal afetleri önlemeye çalışıyorlar. Siz önce yeterli tedbirleri alın, daha sonra bunu Allah’a havale edin. Maneviyatın arttığı Ramazan ayına kısa süre kalırken, vatandaşlarımızın dini duygularını sömürmeye kalkmayın. Becerisizliklerinize ne Allah’ı ne de Kur’an’ı alet etmeyin.