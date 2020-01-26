Müge Boz eşinin babalığından çok memnun

Bir mekandan çıkarken objektiflerimize takılan çift habercilerin sorularına yanıt verdi. Sosyal medyada örnek baba olarak gösterilen eşi Caner Erdeniz’in, Vina ile olan ilişkisinden memnun olduğunu dile getiren Müge Boz, “Bazen bakıyorum, konunun o kadar içindeki… Çok hakim çok ilgili. Bazen düşünüyorum. Daha önceden benden sakladığı çocuğumu vardı diye” dedi.

‘BABA BÖYLE OLMALI’

Boz,”Kendinizi şanslı hissediyor musunuz? sorusuna ise “Şanslıyım diyebilirim ama bir baba zaten böyle olmalı” diyerek yanıt verdi.