Müge ve Gülşen Ece Erken’i ifşa etti!

Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programında sunucular kendilerine gece tehdit mesajları geldiğini belirtti. Bu tehditit yapan kişinin zaten son günlerde yaptıkları dolayısıyla sıkça sosyal medyada yer aldığını, bugüne kadar birçok insan tarafından tehdit edildiklerini açıkladılar. Bir gün önce yaptıkları bir haberden dolayı bunları yaşayan sunucular sert bir şekilde tepkilerini dile getirdiler ve bu ünlüyü ifşa ettiler. Hem yazdığı tehdit mesajlarını hem de bu kişinin neler yaptığını seyircilerle paylaştılar.

“DAHA ÖNCE DE BAŞKA İNSANLARI TEHDİT EDİYORDU”

Müge ve Gülşen kendilerine gelen mesajları günlerdir magazin gündeminde yasak aşk ile gündemde olan Ece Erken olarak açıkladı. Çok ağır sözlerle eleştiren sunucular, Ece Erken’in daha önce de başka insanları tehdit ettiğini açıkladı.